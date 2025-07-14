В России создали координационный совет по развитию отечественных фарминноваций

Как подчеркнула замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева, подписание соглашения является важным шагом, и совместная работа позволит создавать собственные инновации мирового уровня. Отмечается, что стороны договорились о совместной работе по формированию национального портфеля перспективных инноваций в фармацевтической индустрии. Ожидается, что инновационные препараты будут ориентированы как на обеспечение потребностей внутреннего рынка, так и на экспорт в дружественные страны. «В рамках реализации соглашения нами будут проанализированы перспективные направления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также оценены перспективы изучения биомишений и разработок новых лекарственных препаратов, востребованных системой здравоохранения», — приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева.