Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростовской области начали массово звонить в экстренные службы из-за жары

В жару жители Дона жалуются на плохое самочувствие и отключения электричества.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за аномальной жары резко возросло число обращений в Службу-112. Только за 13 июля операторы приняли более 30 тысяч звонков, сообщает пресс-служба регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС).

Кроме сообщений о пожарах, поступали обращения за медпомощью из-за плохого самочувствия. Такие просьбы оперативно передавались в скорую помощь.

Также выросло число вызовов в аварийную службу ЖКХ из-за отключений электроэнергии. Например, 13 июля поступило более 8 тысяч подобных звонков, что в восемь раз больше, чем обычно.

Напомним, ранее жители Ростовской области пожаловались на отключения воды и электричества в жару.

Подпишись на нас в Telegram.