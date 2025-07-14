Жители Ростовской области начали массово звонить в экстренные службы из-за жары

В Ростовской области из-за аномальной жары резко возросло число обращений в Службу-112. Только за 13 июля операторы приняли более 30 тысяч звонков, сообщает пресс-служба регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС).
Кроме сообщений о пожарах, поступали обращения за медпомощью из-за плохого самочувствия. Такие просьбы оперативно передавались в скорую помощь.
Также выросло число вызовов в аварийную службу ЖКХ из-за отключений электроэнергии. Например, 13 июля поступило более 8 тысяч подобных звонков, что в восемь раз больше, чем обычно.
Напомним, ранее жители Ростовской области пожаловались на отключения воды и электричества в жару.
Подпишись на нас в Telegram.