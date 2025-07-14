В Калининградской области началась вторая волна приема заявлений в первый класс

Она продлится до 5 сентября.
Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, это этап подачи заявлений для тех, кто хочет учиться в школе не по месту жительства. Заявление можно подать по почте, лично в учреждении или на портале Госуслуг.
Отмечается, что школа имеет право отказать в приеме на основании нехватки мест.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в новом учебном году в Калининградской области откроется три новых корпуса школ. Они появятся в рамках реализации президентских национальных проектов.