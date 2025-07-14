Пять человек предстали перед судом по делу о захвате заложников в СИЗО в Ростове

В Южном окружном военном суде прошло первое заседание по делу о захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове. На скамье подсудимых оказались пять человек. Об этом сообщил корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» из зала суда.
Подсудимых обвиняют по статьям «Захват заложника», «Покушение на побег из-под стражи», «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», «Участие в деятельности террористической организации», «Покушение на террористический акт», «Приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании».
Во время заседания выяснилось, что четыре человека признали вину полностью, еще один — частично. Четверо попросили об участии в процессе по видеосвязи — суд удовлетворил их ходатайства.
Следующее заседание назначено на 28 июля.