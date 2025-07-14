В рамках спецоперации гаишники поймали в Уфе двух мальчиков на мототранспорте

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции в рамках кампании «Не рули, Малай!» задержали подростков на мототранспорте. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Первый инцидент произошел на улице Правды. Дорожная полиция остановила питбайк KAYO TT140. За рулем был парнишка, не достигший возраста получения водительского удостоверения. На место происшествия была вызвана его мама, после чего составлены соответствующие административные материалы.
Второй случай зафиксирован на улице Гвардейской. 15-летний подросток управлял мопедом Alpha. Его также отстранили от управления, а транспортное средство отправили на спецстоянку.
В обоих случаях родителей привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».
ГАИ напоминает: покупка мототранспорта для несовершеннолетних создает угрозу их жизни и безопасности других участников дорожного движения. Родителям настоятельно рекомендуется не допускать подобных ситуаций.
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