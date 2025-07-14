Создана компактная взрывная пушка для исследования прочности

«На сегодняшний день, для воссоздания экстремальных нагрузок используются взрывные устройства или баллистические пушки (пневматические, пороховые, двухступенчатые), которые метают ударник со скоростью до 4 км/с. Но такие установки имеют большие размеры (от 4 до 20 м), дороги в использовании и сложны в эксплуатации на источнике синхротронного излучения. Созданная компактная взрывная пушка может стать более дешевой и удобной в использовании альтернативой для проведения динамических экспериментов», — говорится в сообщении.