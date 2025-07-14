Директора новосибирской школы уволили из-за утраты доверия

Одна из школ Убинского района лишилась директора. Причиной увольнения стала «утрата доверия» после выявленных прокурорской проверкой нарушений антикоррупционного законодательства.
«Руководитель одного из образовательных учреждений помогала близким родственникам и бывшему мужу с трудоустройством — оформляла их на свободные ставки в школу. При этом работодателя о конфликте интересов не уведомила», — уточнили в прокуратуре.
Выяснилось также, что экс-супруг директрисы работал в школе на разных должностях — и водителем, и сторожем, и дворником, и завхозом. Сыновья трудились там во время отпусков и больничных основных сотрудников — делопроизводителями и сторожами.