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Директора новосибирской школы уволили из-за утраты доверия

Нарушения выявила прокурорская проверка.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Одна из школ Убинского района лишилась директора. Причиной увольнения стала «утрата доверия» после выявленных прокурорской проверкой нарушений антикоррупционного законодательства.

«Руководитель одного из образовательных учреждений помогала близким родственникам и бывшему мужу с трудоустройством — оформляла их на свободные ставки в школу. При этом работодателя о конфликте интересов не уведомила», — уточнили в прокуратуре.

Выяснилось также, что экс-супруг директрисы работал в школе на разных должностях — и водителем, и сторожем, и дворником, и завхозом. Сыновья трудились там во время отпусков и больничных основных сотрудников — делопроизводителями и сторожами.