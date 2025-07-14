На Кубань привезли мощи святителя Тихона. Ковчег с частицей доставили в Свято-Екатерининский кафедральный собор в Краснодаре, где состоялся торжественный молебен. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Мощи доставили к веку блаженной кончины и 160-летию со дня рождения святителя Тихона, занимавшего пост Патриарха Всероссийского с 1917 по 1925 годы. Духовенство будет ежечасно совершать молебны с акафистом. Храм в течение трех дней будет работать круглосуточно.
14 июля в 17:00 состоится всенощное бдение. 15 июля в 8:30 начнется божественная литургия. В Краснодарской филармонии пройдет православный концерт.
Мощи святителя Тихона будут находиться на Кубани с 14 по 16 июля. Проводы ковчега с мощами состоятся 16 июля в 19:00.
«Святитель и Патриарх Тихон являлся защитником верующих и представителей духовенства, занимал решительную позицию, которую никто не мог сломить, а паству призывал к любви к Господу, наставляя всех жить по заповедям. Из многих районных общества Кубанского казачьего войска в эти дни планируют прибыть делегации, в числе которых представители казачьей молодежи, семьи, участники СВО», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.