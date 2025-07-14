На Кубань привезли мощи святителя Тихона

«Святитель и Патриарх Тихон являлся защитником верующих и представителей духовенства, занимал решительную позицию, которую никто не мог сломить, а паству призывал к любви к Господу, наставляя всех жить по заповедям. Из многих районных общества Кубанского казачьего войска в эти дни планируют прибыть делегации, в числе которых представители казачьей молодежи, семьи, участники СВО», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.