«Идеальная погода»: как надолго покинула Москву аномальная жара

Аномальная жара спала в Москве, но температурный режим продолжает находиться выше климатической нормы. Прохладу принесут кратковременные дожди, которые ожидаются в первой половине текущей недели. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, в первой половине недели погода будет довольно неустойчивой. Однако температура воздуха будет выше климатической нормы примерно на два градуса. Также будут идти кратковременные дожди, но местами они могут быть сильными и сопровождаться грозами и даже градом с порывистым, шквалистым ветром.
— Жара отступит. Температурный режим будет практически одинаковый в течение всей недели в ночные и дневные часы. Ночи останутся довольно теплыми. В первой половине недели столбик термометра в ночные часы будет на отметке плюс 17−19 градусов, а днем — 24−26 градусов, — говорит она.
Специалист отметила, что во второй половине недели вырастет атмосферное давление и осадков с пятницы уже не ожидается. Ночи станут немного прохладнее, а днем, наоборот, температура повысится.
— Ночью ожидается 14−19 градусов. Температура воздуха днем вырастет и составит 23−29 градусов выше нуля, — сказала Позднякова.
Эксперт подчеркнула, что 30-градусная жара не вернется в столицу до конца июля.
— Москвичей будет радовать очень комфортная летняя погода. Она будет идеальна для города и отдыха на природе, — заверила собеседница «ВМ».
В ближайшие 50 лет средняя летняя температура в России повысится как минимум на два-три градуса. Об этом сообщил эксперт по климату фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. Он отметил, что подобный прогноз основан на данных Главной геофизической обсерватории и на климатических тенденциях последних десятилетий.