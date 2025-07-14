«Идеальная погода»: как надолго покинула Москву аномальная жара

По ее словам, в первой половине недели погода будет довольно неустойчивой. Однако температура воздуха будет выше климатической нормы примерно на два градуса. Также будут идти кратковременные дожди, но местами они могут быть сильными и сопровождаться грозами и даже градом с порывистым, шквалистым ветром.