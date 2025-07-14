Стало известно, кто выступит в Шелехове в День металлурга 19 июля

В Шелехове готовятся отметить один из крупнейших праздников — День металлурга. В честь этого в субботу, 19 июля 2025 года, на стадионе «Металлург» пройдет масштабный концерт, на котором выступят звезды российской эстрады. Рассказываем, кого сибиряки увидят на сцене.
Итак, первой гостьей станет известная молодежная певица Асия. Ее настоящее имя Анастасия Алентьева. Также девушка является автором-исполнителем и композитором. Сначала Алентьева выкладывала в соцсети каверы на известные песни, а затем приняла участие в известном музыкальном шоу, где получила первую популярность.
Еще одни звезды — легендарная группа «Любэ». Бессменным лидером и солистом которой является Николай Расторгуев. Всем стадионом Шелехов споет патриотические песни в юбилейный год Великой Победы: «Конь», «Ты неси меня, река», «Давай за…», «Солдат» и так далее.
По традиции, праздник завершится фейерверком.