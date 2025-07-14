Стало известно, кто выступит в Шелехове в День металлурга 19 июля

В Шелехове готовятся отметить один из крупнейших праздников — День металлурга. В честь этого в субботу, 19 июля 2025 года, на стадионе «Металлург» пройдет масштабный концерт, на котором выступят звезды российской эстрады. Рассказываем, кого сибиряки увидят на сцене.