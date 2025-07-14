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Лукашенко подписал закон об изменениях в вопросах соцстрахования и пенсионного обеспечения

Лукашенко изменил законы по вопросам пенсий и соцстрахования в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в вопросах соцстрахования и пенсионного обеспечения, сообщила 14 июля пресс-служба белорусского президента.

Законом «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения» предусматривается предоставление плательщикам налога на профессиональный доход права самостоятельно доплачивать в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения взносы на пенсионное страхование для формирования своих будущих пенсионных гарантий.

Сообщается, что для индивидуальных предпринимателей устанавливается дифференцированный порядок уплаты взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в зависимости от полученных ими доходов. Еще предусматривается продление сроков уплаты таких взносов и полная автоматизация процессов взаимодействия с ФСЗН.

Кроме того, законом ужесточаются меры ответственности для работодателей, выплачивающих заработную плату в конвертах, с одновременным снижением социальных гарантий для получателей данной заработной платы. Следует учесть, что органам Фонда социальной защиты населения предоставляется право выносить самостоятельные решения о взыскании задолженности с субъектов хозяйствования в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.

Ранее мы писали, что Лукашенко спросит с правительства за «шалости» с ценами в Беларуси.

Еще Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.

Кроме того, Лукашенко заявил, что справедливость является главным вопросом в Беларуси.

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