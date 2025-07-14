Лукашенко подписал закон об изменениях в вопросах соцстрахования и пенсионного обеспечения

Кроме того, законом ужесточаются меры ответственности для работодателей, выплачивающих заработную плату в конвертах, с одновременным снижением социальных гарантий для получателей данной заработной платы. Следует учесть, что органам Фонда социальной защиты населения предоставляется право выносить самостоятельные решения о взыскании задолженности с субъектов хозяйствования в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.