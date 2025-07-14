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В Ростове задерживаются результаты заседания по делу Виталия Кушнарева

14 июля в Ростове должны провести новое судебное заседание по делу Виталия Кушнарева.

Источник: Комсомольская правда

Днем 14 июля в Ростове-на-Дону задерживаются результаты нового заседания по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Информацию в электронной картотеке Железнодорожного районного суда еще не обновили.

В связи с этим можно предположить, что слушания сегодня начались позже, чем планировалось. Напомним, заседание было назначено на 10:30 утра.

Ранее в рамках разбирательства заслушали показания бывшего замглавы регионального минтранса Дмитрия Мамелко, троих представителей минтранса Ростовской области, а также в закрытом режиме опросили основного свидетеля по делу.

По данным следствия, экс-министр якобы требовал от бизнесмена 95 млн рублей за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Чиновника задержали в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя. Сейчас дело рассматривается по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

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