Владимир Костюк назначен главой Выксунской ЦРБ

Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников официально представил Владимира Костюка в должности руководителя Выксунской ЦРБ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Назначение нового директора получило поддержку со стороны профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области. Председатель профсоюза нижегородских медиков Василий Приказнов подчеркнул активную гражданскую позицию Владимира Костюка, отметив его многократное участие в гуманитарных миссиях в зоне специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что Александр Смирнов покидает пост главного врача Борской ЦРБ.