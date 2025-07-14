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Владимир Костюк назначен главой Выксунской ЦРБ

Назначение нового директора получило поддержку со стороны Профсоюза.

Источник: телеграм-канал Алексея Никонова

Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников официально представил Владимира Костюка в должности руководителя Выксунской ЦРБ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Назначение нового директора получило поддержку со стороны профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области. Председатель профсоюза нижегородских медиков Василий Приказнов подчеркнул активную гражданскую позицию Владимира Костюка, отметив его многократное участие в гуманитарных миссиях в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Александр Смирнов покидает пост главного врача Борской ЦРБ.