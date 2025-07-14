Владимир Костюк назначен главой Выксунской ЦРБ

Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников официально представил Владимира Костюка в должности руководителя Выксунской ЦРБ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.