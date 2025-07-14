Росмолодежь выделит гранты на создание научного кино, подкастов и шоу

Регистрация на форум продлится до 30 июля. Форум пройдет по трем направлениям, одно из них — «Популяризаторы» — соберет 150 исследователей, журналистов, режиссеров, продюсеров, лидеров общественного мнения. «У нас планируется очень насыщенная программа направления. Будет два больших блока: один будет посвящен киноискусству — для тех, кто хочет рассказывать истории большой зрительской аудитории на больших экранах художественно, эмоционально, захватывающе. Это будет направление для тех, кто любит кино и хочет в нем себя попробовать, — отметила руководитель трека, режиссер и сценарист Анастасия Ломакина. — Второй блок для тех, кто видит себя “звездой интернета”, кто хочет записывать подкасты и снимать шоу, создавать вирусные ролики и интересный контент и, конечно, популяризировать науку и исследования для пользователей интернета».