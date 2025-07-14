Росмолодежь выделит гранты на создание научного кино, подкастов и шоу

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июля. /ТАСС/. Молодые популяризаторы науки смогут получить до 1 млн рублей на реализацию проекта, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра молодых исследователей «Полюс», Росмолодежь выделит гранты на создание научно-популярных фильмов, научных подкастов, роликов и другие проекты. С 30 сентября по 3 октября в Архангельске будет проходить Всероссийский форум молодых ученых «Полюс».
«Участники Всероссийского форума молодых ученых “Полюс” платформы Росмолодежь. Форумы смогут стать участниками конкурса Росмолодежь. Гранты и получить до 1 млн рублей на реализацию своего проекта. Подать заявку на участие в грантовом конкурсе можно до 15 сентября на сайте», — сказали в пресс-службе.
Регистрация на форум продлится до 30 июля. Форум пройдет по трем направлениям, одно из них — «Популяризаторы» — соберет 150 исследователей, журналистов, режиссеров, продюсеров, лидеров общественного мнения. «У нас планируется очень насыщенная программа направления. Будет два больших блока: один будет посвящен киноискусству — для тех, кто хочет рассказывать истории большой зрительской аудитории на больших экранах художественно, эмоционально, захватывающе. Это будет направление для тех, кто любит кино и хочет в нем себя попробовать, — отметила руководитель трека, режиссер и сценарист Анастасия Ломакина. — Второй блок для тех, кто видит себя “звездой интернета”, кто хочет записывать подкасты и снимать шоу, создавать вирусные ролики и интересный контент и, конечно, популяризировать науку и исследования для пользователей интернета».
Трек будет проходить в формате проектной мастерской, результатом которой станут сценарные заявки научно-популярных фильмов, концепты научных блогов и шоу, проекты мероприятий для популяризации отечественных исследований.
Кроме того, участники форума молодых ученых «Полюс» получат возможность принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи и получить до 1 миллиона рублей на реализацию проекта. Молодые ученые смогут подать заявку в одну из восьми номинаций. «Грант дается на проекты, которые заявляют участники, это могу быть разные форматы: от мероприятия до подкаста. Направленность зависит от номинации», — рассказал ТАСС руководитель центра Олег Минчук. Две номинации — «Вклад в будущее» и «Развивая атом» — особенно важны для форума «Полюс», так как направлены на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, реализацию научно-технических достижений атомной отрасли, развитие занятости молодежи в атомных городах и популяризацию атомных технологий.
Организаторами форума выступают Центр молодых исследователей «Полюс» и Федеральное агентство по делам молодежи. Генеральный партнер форума — ОЭЗ ППТ «Алабуга».