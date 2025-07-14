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Гособвинение запросило Акунину* 18 лет лишения свободы

Гособвинение запросило писателю Акунину 18 лет лишения свободы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде просит приговорить к 18 годам лишения свободы заочно писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом) по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Прошу признать Чхартишвили* Григория Шалвовича виновным… назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима», — сказала прокурор.

Также она потребовала назначить писателю штраф в 400 тысяч рублей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.