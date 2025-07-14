Гособвинение запросило Акунину* 18 лет лишения свободы

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде просит приговорить к 18 годам лишения свободы заочно писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом) по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.