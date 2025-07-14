Президент Молдовы встречается перед выборами с диаспорой за народные деньги: На командировки Санду за полгода было потрачено более полумиллиона леев из госбюджета

Согласно отчёту о расходах, опубликованному президентурой, за первые шесть месяцев года Майя Санду и сотрудники её аппарата осуществили 33 официальных визита за пределы страны, потратив в общей сложности 516 тыс. леев.
Самая дорогая поездка была совершена в Краков (Польша) с 26 по 28 января 2025 года. В состав делегации вошли сама Санду и её советники Ольга Рошка и Станислав Секриеру. На этот визит из бюджета администрации президента было потрачено 50,9 тыс. леев: 19,1 тыс. леев на авиабилеты, 17,6 тыс. леев — на проживание и 14,2 тыс. леев — на суточные.
Ещё одна дорогостоящая поездка была в Париж, с 7 по 12 марта. На суточные было выделено 17,5 тыс. леев, на проживание — 17 тыс. леев. Еще 11,3 тыс. леев ушло на авиабилеты.
Согласно отчёту, три официальные поездки были полностью профинансированы организаторами. Из общего бюджета в размере 42,1 млн леев, выделенного администрации президента на 2025 год, около 7 млн леев предназначены для протокольных услуг, командировок, транспортных услуг, закупки оборудования и ремонтных работ, сообщает ipn.md.
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