Президент Молдовы встречается перед выборами с диаспорой за народные деньги: На командировки Санду за полгода было потрачено более полумиллиона леев из госбюджета

Самая дорогая поездка была совершена в Краков (Польша) с 26 по 28 января 2025 года. В состав делегации вошли сама Санду и её советники Ольга Рошка и Станислав Секриеру. На этот визит из бюджета администрации президента было потрачено 50,9 тыс. леев: 19,1 тыс. леев на авиабилеты, 17,6 тыс. леев — на проживание и 14,2 тыс. леев — на суточные.