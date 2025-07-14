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На пяти уфимских улицах ограничат движение из-за работ на инженерных коммуникациях

В Уфе из-за коммунальных работ перекроют пять улиц.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе ожидаются временных ограничениях движения транспорта на нескольких улицах в связи с работами на инженерных коммуникациях. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

До 28 июля будет полностью закрыт перекресток улиц Исследовательской и Ухтомского. С 15 по 22 июля движение перекроют на Крупской, а с 21 по 27 июля — на участке улицы Демьяна Бедного в районе дома № 14 по Черешневой.

Кроме того, до 30 сентября ограничат движение в обоих направлениях по улице Гази Загитова — от проезда между домами № 9 и № 11 до улицы Миловской.

Власти города просят жителей и гостей Уфы заранее планировать свои поездки.

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