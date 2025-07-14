На пяти уфимских улицах ограничат движение из-за работ на инженерных коммуникациях

До 28 июля будет полностью закрыт перекресток улиц Исследовательской и Ухтомского. С 15 по 22 июля движение перекроют на Крупской, а с 21 по 27 июля — на участке улицы Демьяна Бедного в районе дома № 14 по Черешневой.