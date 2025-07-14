Почти 400 кг некачественной рыбы изъяли из продажи в Иркутской области

Массовая проверка рыбы и морепродуктов прошла в Иркутской области. За первое полугодие 2025 года специалисты Роспотребнадзора исследовали 193 пробы продукции, проверив их на различные показатели качества.
Результаты исследования показали, что не все так радужно на рыбных прилавках региона. 5,4% проб не прошли проверку по микробиологическим показателям, еще 1,9% продукции не соответствовали физико-химическим требованиям.
Больше всего проблем обнаружилось с маркировкой товара — ее часто просто не было. Также встречались просроченные продукты, нарушались условия хранения, а продавцы нарушали требования к продукции, расфасованной в отсутствие покупателей.
Реакция надзорных органов была жесткой — с прилавков изъяли 394,4 кг небезопасной рыбы и морепродуктов. Всем нарушителям выписали штрафы и применили другие меры административного воздействия.