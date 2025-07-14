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В Самаре 14 июля принято решение о подготовке проекта нового Генплана и ПЗЗ

Глава правительства Самарской области Михаил Смирнов 14 июля 2025 года сообщил в Telegram о подписании распоряжения по подготовке нового Генерального плана Самары и Правил землепользования и застройки.

Глава правительства Самарской области Михаил Смирнов 14 июля 2025 года сообщил в Telegram о подписании распоряжения по подготовке.

Правительство Самарской области приступило к подготовке комплексного документа, который объединит Генеральный план Самары и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Смирнов также опубликовал фото соответствующего распоряжения. Он отметил, что это важный этап в систематизации градостроительной политики.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия доходы городского бюджета выросли на 7% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Также на 10% увеличилось финансирование из федеральных и областных источников.

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