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Вторая за день энергоавария произошла в центре Краснодара

В Краснодаре четыре улицы остались без света из-за аварии.

Источник: Комсомольская правда

Вторая за день энергоавария произошла в центре Краснодара. Без света остались еще четыре улицы.

«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “ХБК-305” и 17 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

Свет погас в домах по улицам Селезнева, Ставропольской. Без электроэнергии временно остались улицы Старокубанская и Трамвайная.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала об энергоаварии, из-за которой обесточило пять улиц в центре Краснодара. Без света остались улицы Адыгейская Набережная, Воронежская, Майкопская. Временно обесточены улицы Маяковского и Шевченко.

«Авария устранена. Все потребители запитаны», — сообщили в городской ЕДДС.