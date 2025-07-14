Вторая за день энергоавария произошла в центре Краснодара. Без света остались еще четыре улицы.
«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “ХБК-305” и 17 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.
Свет погас в домах по улицам Селезнева, Ставропольской. Без электроэнергии временно остались улицы Старокубанская и Трамвайная.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала об энергоаварии, из-за которой обесточило пять улиц в центре Краснодара. Без света остались улицы Адыгейская Набережная, Воронежская, Майкопская. Временно обесточены улицы Маяковского и Шевченко.
«Авария устранена. Все потребители запитаны», — сообщили в городской ЕДДС.