44 рубля наличкой: в Калининграде с 1 августа повысят плату за проезд

С 1 августа в Калининграде повышается стоимость проезда в городском общественном транспорте. Новый ценник утвердили в областной Службе по госрегулированию цен и тарифов в понедельник, 14 июля.
Предприятие предложило следующие тарифы за проезд в зависимости от видов оплаты:
- 44 рубля — при наличной оплате (нынешняя стоимость — 37 рублей);
- 38 рублей — при безналичной оплате (нынешняя стоимость — 33 рубля);
- 33 рубля — при оплате транспортной картой «Волна Балтики» (нынешняя стоимость — 28 рублей).
Как поясняли ранее в Службе по госрегулированию цен и тарифов, последний раз стоимость билетов на общественный транспорт пересматривалась в июне 2023 года.
В 1 июля в областном центре была увеличена стоимость проезда в общественном транспорте для школьников, пенсионеров и многодетных.