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44 рубля наличкой: в Калининграде с 1 августа повысят плату за проезд

Речь идёт об автобусах, троллейбусах и трамваях.

Источник: Клопс.ru

С 1 августа в Калининграде повышается стоимость проезда в городском общественном транспорте. Новый ценник утвердили в областной Службе по госрегулированию цен и тарифов в понедельник, 14 июля.

Предприятие предложило следующие тарифы за проезд в зависимости от видов оплаты:

  • 44 рубля — при наличной оплате (нынешняя стоимость — 37 рублей);
  • 38 рублей — при безналичной оплате (нынешняя стоимость — 33 рубля);
  • 33 рубля — при оплате транспортной картой «Волна Балтики» (нынешняя стоимость — 28 рублей).

Как поясняли ранее в Службе по госрегулированию цен и тарифов, последний раз стоимость билетов на общественный транспорт пересматривалась в июне 2023 года.

В 1 июля в областном центре была увеличена стоимость проезда в общественном транспорте для школьников, пенсионеров и многодетных.