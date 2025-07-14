В уголовном деле Акунина* упомянули пранк Вована и Лексуса

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В уголовном деле писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иностранным агентом) упоминается розыгрыш над ним пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), следует из показаний свидетелей, оглашенных во 2-м Западном военном суде.
Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, Акунин*, общаясь по видеосвязи с двумя людьми, совершил активные действия, чтобы склонить их к участию в насильственном изменении конституционного строя РФ. С кем он говорил — не уточнялось.
«Эти пранкеры (Вован и Лексус — ред.) представились от имени Зеленского. Он (Акунин* — ред.) им заявил, что даже согласен финансировать военные действия — ВСУ именно, не со стороны России, а именно Украины», — сказала свидетельница.
Женщина заявила, что Акунин* в ходе разговора негативно высказывался в адрес президента России. Она уточнила, что лично с обвиняемым не знакома.
Сегодня военный суд приступил к заочному рассмотрению дела Акунина* по существу.
Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.