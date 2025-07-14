В Омской области скончался госинспектор Россельхознадзора

14 июля 2025 года омское управление Россельхознадзора с прискорбием сообщило о смерти государственного инспектора Сергея Шалых. С 2005 года он вносил значительный вклад в обеспечение фитосанитарной безопасности региона.
Коллеги выразили соболезнования родным и близким покойного. В некрологе коллектив написал, что сохранит о Сергее Борисовиче светлую память. Желающие проститься с омичом соберутся на траурной церемонии завтра, 15 июля, в поселке Полтавка. Шалых проводят в последний путь на кладбище Новоселецка с 14:00 до 15:00.