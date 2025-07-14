Экс-игрок самарских «Крыльев» Сергеев рассказал, как попрощался с одноклубниками

30-летний нападающий сменил команду в начале этого месяца.
Иван Сергеев провел минувший розыгрыш РПЛ за «зелено-бело-синих». Вернулся в 63-й регион из Санкт-Петербурга. В 23 матчах забил девять мячей и дважды ассистировал. До этого выступал за «КС» с августа 2020-го по январь 2022 года.
В июле присоединился к московскому «Динамо» во главе с наставником сборной России Валерием Карпиным. Соглашение с «бело-голубыми» подписал до лета 2028-го. Есть опция продления еще на сезон.
«Написал ребятам. Поблагодарил всех, что вместе сделали огромный путь. Был тяжелый чемпионат. Поэтому всем спасибо. Это тоже благодаря им. Еще увидимся на футбольных полях. Может быть, с кем-то вместе будем играть», — объяснил Иван Сергеев «Чемпионату».
Ранее писали, что волжане начали заявлять новичков на новый предстоящий розыгрыш Премьер-лиги.
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