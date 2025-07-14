Экс-игрок самарских «Крыльев» Сергеев рассказал, как попрощался с одноклубниками

«Написал ребятам. Поблагодарил всех, что вместе сделали огромный путь. Был тяжелый чемпионат. Поэтому всем спасибо. Это тоже благодаря им. Еще увидимся на футбольных полях. Может быть, с кем-то вместе будем играть», — объяснил Иван Сергеев «Чемпионату».