Госстандарт заявил про специи белорусского производителя, в которых нашли плесень и бактерии кишечной палочки

Госстандарт сообщает, что черный молотый перец торговой марки «Простыя рэчы» попал в список опасной продукции.
В пряности «Перец черный молотый» (производитель — ООО «КИБЕР ПАК») торговой марки «Простыя рэчы» выявлены нарушения.
Сообщается, что продукция не соответствует требованиям по показателям безопасности — микробиологическим показателям: превышению допустимого содержания плесени, недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки. Продукция запрещена к продаже с 12 июля.
Посмотрите, как выглядит сломанный и поваленный лес после страшного урагана в Беларуси: фото и видео.
Узнайте про траву возле частных домов, дач, гаражей, а также у жилых высоток и на кладбищах: новые правила покоса, штрафы, время работы косцов в городе, сжигание сухой травы.
Ранее мы писали, что в Беларуси Юрий Антонов рассказал, что скоро запишет новую песню «Доченька».