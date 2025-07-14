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Госстандарт заявил про специи белорусского производителя, в которых нашли плесень и бактерии кишечной палочки

Госстандарт сказал о плесени и бактерии кишечной палочки в перце из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт сообщает, что черный молотый перец торговой марки «Простыя рэчы» попал в список опасной продукции.

В пряности «Перец черный молотый» (производитель — ООО «КИБЕР ПАК») торговой марки «Простыя рэчы» выявлены нарушения.

Сообщается, что продукция не соответствует требованиям по показателям безопасности — микробиологическим показателям: превышению допустимого содержания плесени, недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки. Продукция запрещена к продаже с 12 июля.

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