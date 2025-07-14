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Путин предложил обсудить итоги года семьи на совещании по соцвопросам

Путин на очном совещании по соцвопросам предложил обсудить итоги года семьи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам предложил обсудить итоги года семьи.

«Татьяна Алексеевна (Голикова — ред.), вы хотели начать с итогов года семьи. Давайте так и сделаем», — сказал президент, обращаясь к заместителю председателя правительства РФ.

Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

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