Москалькова предложила развить сеть коррекционных школ

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым сохранение и развитие в России сети коррекционных школ и классов для детей с инвалидностью.
В понедельник Москалькова представила комитетам Госдумы тематический доклад о защите прав инвалидов в России, в котором, в том числе, выступила с рекомендациями.
«Министерству просвещения РФ: принять меры к сохранению и развитию сети коррекционных школ и классов, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательных программам», — говорится тексте доклада.
Кроме того, уполномоченный просит предусмотреть возможность увеличения количества тьютеров для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.