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Москалькова предложила развить сеть коррекционных школ

Москалькова призвала развивать сеть коррекционных школ для детей с инвалидностью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым сохранение и развитие в России сети коррекционных школ и классов для детей с инвалидностью.

В понедельник Москалькова представила комитетам Госдумы тематический доклад о защите прав инвалидов в России, в котором, в том числе, выступила с рекомендациями.

«Министерству просвещения РФ: принять меры к сохранению и развитию сети коррекционных школ и классов, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательных программам», — говорится тексте доклада.

Кроме того, уполномоченный просит предусмотреть возможность увеличения количества тьютеров для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.

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