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В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов

Депутат Авксентьева предложила сделать выплаты авиакомпенсаций автоматическими.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева («Новые люди») направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаю необходимым законодательно ввести механизм автоматической выплаты компенсаций пассажирам в случае задержек рейсов по вине авиакомпаний», — сказано в письме.

Сообщается, что, в соответствии с действующим законодательством, при задержке по вине авиакомпании пассажирам полагается компенсация в размере 3% от стоимости билета за каждый час опоздания, однако компенсация выплачивается только по заявлению самих пассажиров, в результате чего подавляющее большинство граждан России, имеющих на неё право, выплаты не получают.

«По оценкам экспертов, лишь около 10% пассажиров обращаются за компенсацией. Это связано с тем, что процедура получения выплат излишне забюрократизирована и затянута, а сам размер компенсации зачастую невелик», — отмечается в документе.

Депутат считает, что введение такого механизма позволит авиаперевозчику автоматически выплачивать компенсацию без необходимости подачи отдельного заявления со стороны пострадавшего пассажира, что устранит бюрократические барьеры и обеспечит своевременное получение средств гражданами в полном объёме.

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