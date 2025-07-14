В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов

Сообщается, что, в соответствии с действующим законодательством, при задержке по вине авиакомпании пассажирам полагается компенсация в размере 3% от стоимости билета за каждый час опоздания, однако компенсация выплачивается только по заявлению самих пассажиров, в результате чего подавляющее большинство граждан России, имеющих на неё право, выплаты не получают.