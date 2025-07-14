Москалькова рассказала о состоянии жителей Курской области в Сумах

«Постоянно держу связь с Международным Комитетом Красного Креста, они посещают наших граждан. Посещают также и представители украинского омбудсмена. По данным, которые получены Международным комитетом Красного Креста, они обеспечены питанием, медикаментами, но это ничуть не снижает нашу тревогу и необходимость бороться за них», — сказала Москалькова журналистам.