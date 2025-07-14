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В Самаре с 14 июля частично перекроют дорогу в районе Прибрежного

С 14 июля по 1 августа в Красноглинском районе Самары вводятся временные ограничения движения транспорта.

С 14 июля по 1 августа в Красноглинском районе Самары вводятся временные ограничения движения транспорта. Это связано с подготовкой и проведением Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга», который пройдёт с 24 по 29 июля у Мастрюковских озёр.

Движение будет ограничено на участке в посёлке Прибрежный — от улицы Набережной до станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2). Ограничение действует с 8:00 14 июля до 20:00 1 августа.

Ограничения не распространяются на автомобили экстренных служб и транспорт с пропусками, согласованными с ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что с 14 по 22 июля в городе также будет временно ограничено движение транспортных средств в районе пересечения улиц Некрасовской и Садовой.

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