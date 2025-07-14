В Крыму «тайные покупатели» оценят работу кафе и ресторанов

Такой метод оценки, а затем и награждения лучших заведений регионального общепита различного уровня, организован в ходе большого проекта, рассчитанного на несколько лет, — премии ПРОРЕСТ. Ее придумали шеф-повара и управляющие ресторанов России. Пилотным регионом стал Крым.
«Цель проекта — никого не утопить, а наоборот протянуть руку помощи и поддержки, суть проекта — создание большого туристического ресурса, который будет рекламироваться на федеральном уровне. Турист, который приедет сюда, должен проехать по проверенным местам, по прекрасным локациям, по гостеприимному Крыму, получить великолепный сервис, вкусную кухню», — сказал основатель премии ПРОРЕСТ, управляющий одним из ялтинских ресторанов высокой кухни Роман Лужный.
Сейчас в проекте оценку различным заведениям дают 84 эксперта. В нем участвуют 176 заведений из различных городов и сел Крыма, в том числе и расположенных на севере полуострова, но количество кафе и ресторанов, готовых присоединиться к проекту, будет расти, уверенны организаторы.
Все заведения общепита не знают, когда к ним придут гости. В оценке «тайные комиссары» будут учитывать десятки различных аспектов — от наличия пандусов для малоподвижных граждан до сервировки столов, от удобства мебели до наличия сезонного предложения по меню. Особое внимание — использованию локальных продуктов.
К 25 августа будет определен топ-5 по всем 35 номинациям премии.
«В начале октября мы проведем Народную премию. Она будет присвоена лично повару в номинациях “лучший шашлык”, “лучший люля”, “лучший чебурек”, “лучший плов” и “лучшие дары моря”. 25 октября на финале премии мы предоставим свои компетенции и профессиональные решения после анализа среза рынка, проведенного с июля по октябрь», — рассказал Лужный.
Участие в премии является бесплатным. Среди экспертов проекта — бренд-шефы Андрей Савенков и Илья Захаров.
После подведения итогов премии лучших из лучших в разных классах заведения общественного питания внесут в туристический навигатор по Крыму, рубрицированный по городам, звездности места, ценообразованию.
«То есть каждый потенциальный гость найдет свое направление, свой сегмент — будь то аутентичная кухня или даже кафе у дороги», — рассказала Роман Лужный.