В Крыму «тайные покупатели» оценят работу кафе и ресторанов

Сейчас в проекте оценку различным заведениям дают 84 эксперта. В нем участвуют 176 заведений из различных городов и сел Крыма, в том числе и расположенных на севере полуострова, но количество кафе и ресторанов, готовых присоединиться к проекту, будет расти, уверенны организаторы.