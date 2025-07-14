Ремонт кровель, утилизация деревьев. В Могилеве продолжаются работы по наведению порядка после непогоды

Гроза и порывы ветра до 26 м/с принесли в город немало бед: тысячи поваленных деревьев, нарушение электроснабжения, поврежденные кровли, проблемы с работой городского пассажирского транспорта, нарушение в работе «Могилевской ТЭЦ-2» и перебои на ОАО «Могилевхимволокно» — с такими проблемами столкнулись коммунальные и экстренные службы утром 10 июля. В городе с первых часов после грозы заработала комиссия по ЧС, был объявлен режим чрезвычайной ситуации.