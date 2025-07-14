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Ремонт кровель, утилизация деревьев. В Могилеве продолжаются работы по наведению порядка после непогоды

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве продолжаются работы по наведению порядка в городе после прохождения грозового фронта, который накрыл областной центр в ночь с 9 на 10 июля, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: МЧС

Гроза и порывы ветра до 26 м/с принесли в город немало бед: тысячи поваленных деревьев, нарушение электроснабжения, поврежденные кровли, проблемы с работой городского пассажирского транспорта, нарушение в работе «Могилевской ТЭЦ-2» и перебои на ОАО «Могилевхимволокно» — с такими проблемами столкнулись коммунальные и экстренные службы утром 10 июля. В городе с первых часов после грозы заработала комиссия по ЧС, был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В течение всех этих дней в городе идет ликвидация последствий непогоды. На сегодняшний день все основные работы в областном центре завершены, коммунальные и экстренные службы продолжают работать локально.

Среди основных работ на сегодня — вывоз и утилизация упавших деревьев, восстановление поврежденных кровель. Как рассказал начальник Могилевского городского отдела по ЧС Вячеслав Башаримов, восстановлены кровли 42 многоквартирных жилых домов, а также на 6 объектах социального значения. Ведутся ремонтные работы по 33 адресам социального значения и 58 многоквартирным жилым домам, 49 частным домовладениям.

В субботу в Могилеве был снят режим чрезвычайной ситуации. На данный момент «Могилевская ТЭЦ-2» работает в штатном режиме, на «Могилевхимволокно» еще ведутся работы.