Москалькова высказалась о реабилитации инвалидов из числа бойцов СВО

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила правительству разработать концепцию национальной стратегии по комплексной реабилитации инвалидов из числа участников СВО.
В понедельник Москалькова представила комитетам Госдумы тематический доклад о защите прав инвалидов в России, в котором в том числе выступила с рекомендациями.
«Правительству Российской Федерации: разработать концепцию национальной стратегии по комплексной реабилитации инвалидов из числа участников СВО», — говорится в тексте доклада уполномоченного «Защита прав инвалидов в Российской Федерации».
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