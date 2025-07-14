Режиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни

«В те годы у нас фильма-катастрофы еще не было. Подобное кино считалось коммерческим, значит — буржуазным, и СССР такие картины не покупал, мы их не знали. Так что “Экипаж” я задумал “втемную”, шел на ощупь, пытаясь найти путь, как работать. Мне было интересно сделать фильм четырехжанровый, что тоже по тем временам было в новинку. Во-первых, драма героя Георгия Жженова, потом мелодрама летчика Ненарокова и его семьи, еще романтическая комедия у летчика-инженера в исполнении Леонида Филатова и… сказка. Никакой катастрофы у нас даже в замыслах не было! Идея была, что должно произойти что-то похожее на катастрофу, но на самом деле мы делали сказку. Вот, мол, в реальности у этих людей жизненные поражения, а в сказке они побеждают! И подобная метафора давала нам свободу говорить о неудачах. Между тем позвали смотреть рабочий материал министра гражданской авиации СССР Бориса Павловича Бугаева. Он глядит на экран и не понимает, как так — аэродром у скалы! Спрашивает: “Что это?” Группа молчит, и все смотрят на меня. Я тоже молчу. Дальше больше — с неба полетел огненный поток. Бугаев опять недоумевает: “Что это?” Все молчат, ну и я молчу. Потом самолет стал взлетать…