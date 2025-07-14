В «Самарской Луке» стремительно растёт популяция орланов-белохвостов

На территории национального парка «Самарская Лука» специалисты зафиксировали заметный рост численности орланов-белохвостов — редких хищных птиц, занесённых в Красную книгу. Как сообщает Газета.ру, такие данные были получены по итогам завершившегося полевого этапа научного проекта, направленного на изучение и охрану этих пернатых.
По результатам наблюдений в осенне-зимний период 2024—2025 годов численность орланов увеличилась более чем на 30%. Помимо этого, орнитологи отметили расширение ареала — были найдены новые гнездовья, что говорит о благоприятных условиях для размножения.
Интересные факты об орланах-белохвостах:
Орлан-белохвост — одна из крупнейших хищных птиц Европы. Размах его крыльев может достигать 2,5 метра, а масса — до 7 кг. Несмотря на свою мощь, орланы нередко питаются падалью, а также рыбой и водоплавающими птицами. Эти пернатые способны строить огромные гнёзда — до 2 метров в диаметре и весом более тонны. Часто они используют одно гнездо на протяжении десятилетий, периодически укрепляя и достраивая его. В России орланы-белохвосты обитают в основном вдоль крупных водоёмов — рек, озёр и морских побережий, поскольку их охота тесно связана с водой.
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