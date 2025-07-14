В «Самарской Луке» стремительно растёт популяция орланов-белохвостов

Орлан-белохвост — одна из крупнейших хищных птиц Европы. Размах его крыльев может достигать 2,5 метра, а масса — до 7 кг. Несмотря на свою мощь, орланы нередко питаются падалью, а также рыбой и водоплавающими птицами. Эти пернатые способны строить огромные гнёзда — до 2 метров в диаметре и весом более тонны. Часто они используют одно гнездо на протяжении десятилетий, периодически укрепляя и достраивая его. В России орланы-белохвосты обитают в основном вдоль крупных водоёмов — рек, озёр и морских побережий, поскольку их охота тесно связана с водой.