Семьи погибших бойцов СВО получили их награды в Ангарске

В Ангарске государственные награды передали родным героев, погибших во время специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Сергей Петров в соцсетях.
— Ордена Мужества получили родственники 12 павших бойцов, — отметил глава города. — Медали «За отвагу» и «Суворова» вручили отцу рядового Александра Олеговича Губарева. Он отдал жизнь, получив серьезные ранения во время выполнения боевого задания. Жена ефрейтора Василия Владимировича Ларионова будет бережно хранить его медаль «Суворова».
Также награды не успели получить лично старший сержант Антон Николаевич Квашин и рядовой Сергей Зиновьевич Гордеев. Военные были удостоены медалей «За храбрость» II степени.
Напомним, первое богослужение прошло 13 июля в храме святителя Софрония Иркутского в селе Мамоны. Дата была выбрана неслучайно. Это день прославления святителя Софрония (Кристалевского), Третьего епископа Иркутского.