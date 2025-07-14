Семьи погибших бойцов СВО получили их награды в Ангарске

— Ордена Мужества получили родственники 12 павших бойцов, — отметил глава города. — Медали «За отвагу» и «Суворова» вручили отцу рядового Александра Олеговича Губарева. Он отдал жизнь, получив серьезные ранения во время выполнения боевого задания. Жена ефрейтора Василия Владимировича Ларионова будет бережно хранить его медаль «Суворова».