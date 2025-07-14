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В Омске осудят двух женщин за кражу у пенсионерки

Злоумышленницы похитили более 250 тысяч рублей, представившись медработниками.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Октябрьского округа Омска расследовала уголовное дело в отношении двух местных жительниц 23 и 33 лет. Их обвинили в краже денег у 85-летней пенсионерки с проникновением в жилище. Речь идет о статье № 158 УК Российской Федерации.

Преступление было совершено в апреле 2023 года. По данным следствия, подозреваемые представились сотрудницами медицинского учреждения и проникли в квартиру пожилой женщины под предлогом измерения давления. Воспользовавшись доверием потерпевшей, женщины похитили ее сбережения — более 250 тысяч рублей.

В ходе расследования одна из обвиняемых частично возместила ущерб, вернув 15 тысяч рублей. Остальная сумма взыскивается через гражданский иск. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Дело направлено в райсуд для рассмотрения по существу.

Ранее «КП Омск» рассказала, как местный рецидивист расчленил молодого приятеля, приревновав к нему девушку.