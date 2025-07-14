В Омске осудят двух женщин за кражу у пенсионерки

Прокуратура Октябрьского округа Омска расследовала уголовное дело в отношении двух местных жительниц 23 и 33 лет. Их обвинили в краже денег у 85-летней пенсионерки с проникновением в жилище. Речь идет о статье № 158 УК Российской Федерации.