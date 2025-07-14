В Ростове для БСМП намерены купить модульное здание за 570 млн рублей

На улице Бодрой в Ростове-на-Дону планируют возвести модульное здание БСМП. Стоимость контракта — 570 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает городская больница скорой помощи, будущему подрядчику будет платить именно эта организация. Заявки на проведение работ планируют принимать до 28 июля, итоги конкурса подведут 30 июля 2025 года.
Предполагается, что исполнитель до конца года должен привезти части модуля, смонтировать их, установить оснащение и ввести объект в эксплуатацию.
Срок службы нового здания должен составлять не менее 20 лет. Требуется, чтобы конструкция ранее не была в употреблении и ремонте. Кроме этого, подрядчика обязали выполнять гарантийный ремонт.
Добавим, закупку выполняют в рамках регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Подпишись на нас в Telegram.