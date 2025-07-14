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Глава Минтруда рассказал о количестве многодетных семей в России

Котяков: в РФ 2,8 млн многодетных семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что на сегодняшний день число многодетных семей в России составляет 2,8 миллиона.

«Сегодня в нашей стране уже 2,8 миллиона многодетных семей, из них в реестре (многодетных семей — ред.) уже 2,1 миллиона. Мы его наполняем», — сказал Котяков на совещании по социальным вопросам.

В понедельник президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

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