Глава Минтруда рассказал о количестве многодетных семей в России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что на сегодняшний день число многодетных семей в России составляет 2,8 миллиона.
«Сегодня в нашей стране уже 2,8 миллиона многодетных семей, из них в реестре (многодетных семей — ред.) уже 2,1 миллиона. Мы его наполняем», — сказал Котяков на совещании по социальным вопросам.
В понедельник президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
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