«Учиться никогда не поздно»: глава Башкирии и мэр Уфы принимают участие в обучающей программе в Москве

Глав Башкирии Радий Хабиров сообщил, что вместе с региональной командой, включая мэра Уфы Ратмира Мавлиева, принимает участие в обучающей программе «Архитектура для человека. Практикум о том, как создавать пространства, в которых хочется жить» в Москве.
Руководитель республики поведал, что в числе спикеров программы ведущие российские и международные урбанисты, социологи и архитекторы. По словам Хабирова, цель обучения — освоить новые подходы к формированию комфортной городской среды через современные архитектурные решения, ландшафтный дизайн и развитие инфраструктуры.
Города и села Башкирии, утверждает глава региона, активно преображаются: появляются благоустроенные площади, парки, скверы и туристические объекты. Это, подчеркнул он, способствует развитию бизнеса, увеличению турпотока и повышению качества жизни людей.
Хабиров добавил, что республика входит в число лидеров по привлечению федеральных средств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, 34 проекта из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, из которых 27 уже реализованы.
— Будем и дальше продолжать эту работу, — заверил руководитель региона.
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