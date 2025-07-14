«Учиться никогда не поздно»: глава Башкирии и мэр Уфы принимают участие в обучающей программе в Москве

Хабиров добавил, что республика входит в число лидеров по привлечению федеральных средств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, 34 проекта из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, из которых 27 уже реализованы.