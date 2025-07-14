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МВД объявило в розыск писателя Быкова*

МВД РФ объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы розыска.

По какой статье разыскивается Быков*, не уточняется.

СК РФ в конце апреля сообщало, что Быков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.