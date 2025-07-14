МВД объявило в розыск писателя Быкова*

СК РФ в конце апреля сообщало, что Быков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).