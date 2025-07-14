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Путин, говоря о демографии, вспомнил строчки из советской песни

Путин при обсуждении демографии вспомнил песню про 10 девчонок и 9 ребят.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о демографической обстановке в стране, вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят из советской песни «Стоят девчонки».

«Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверно, известную песню с советских времен: когда девочки пришли на танцы и некоторые стоят в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят», — сказал глава государства на совещании по социальным вопросам.

Также Путин поинтересовался, как поменялась статистика на сегодняшний день. «Я так понимаю, что статистика у нас поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин?» — спросил президент.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что мальчиков в 2024 году родилось чуть больше, чем девочек. «По-моему 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот. Но в целом, да, к сожалению, это серьезная наша проблема», — сказала она.

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