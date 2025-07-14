Путин, говоря о демографии, вспомнил строчки из советской песни

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что мальчиков в 2024 году родилось чуть больше, чем девочек. «По-моему 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот. Но в целом, да, к сожалению, это серьезная наша проблема», — сказала она.