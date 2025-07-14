Россиянка, бросившая младенца в Турции, вышла на свободу и хочет вернуть дочь

После девяти месяцев тюремного заключения в Турции 19-летняя гражданка России Екатерина Бурнашкина вышла из тюрьмы. В прошлом году она родила дочку в туалете аэропорта Антальи и бросила ребенка в унитазе. По приговору суда первой инстанции она должна была провести в заключении 15 лет, однако благодаря усилиям адвокатов обвинение переквалифицировали на значительно более мягкую статью. В ближайшее время Екатерина вылетит в Россию. Она заявила о желании забрать ребенка из «гостевой» семьи.