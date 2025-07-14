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Мальчиков в 2024 году родилось в России больше, чем девочек

Голикова: в 2024 году в России родилось больше мальчиков, чем девочек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Мальчиков в 2024 году в России родилось больше, чем девочек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

«У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот», — доложила Голикова Путину во время совещания.

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