Мальчиков в 2024 году родилось в России больше, чем девочек

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Мальчиков в 2024 году в России родилось больше, чем девочек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
«У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот», — доложила Голикова Путину во время совещания.