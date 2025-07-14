Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России детская смертность снизилась на 16 процентов за последние пять лет

Мурашко: детская смертность за 5 лет сократилась более чем на 16%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Показатели детской смертности в России за последние пять лет сократились более чем на 16%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Если посмотреть в целом на показатели детской смертности, то за последние пять лет они сократились более чем на 16%. И мы сегодня по всем возрастным группам детей имеем снижение», — сказал Мурашко в ходе совещания по социальным вопросам.

В понедельник президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше