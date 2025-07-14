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Котяков рассказал, как предоставляется маткапитал в России

Котяков: маткапитал в РФ предоставляют без заявления, по факту рождения ребенка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Материнский капитал в России предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка, заявил глава Министерства труда Антон Котяков.

Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

«Параллельно с тем, что мы разрабатываем и фиксируем новые направления использования материнского капитала, немаловажным фактором еще была сама процедура получения сертификатов. Сегодня материнский капитал предоставляет проактивно нашим гражданам, без заявления, по факту рождения ребенка. Как только происходит регистрация в органах загса, что ребенок родился, в течение 7 рабочих дней социальный фонд в личный кабинет мамы на портале государственных услуг предоставляет сертификат, которым уже можно воспользоваться», — сказал Котяков Путину во время совещания.

Он отметил, что за весь период реализации государственной программы материнского капитала, он был предоставлен для 14,8 миллиона детей.

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