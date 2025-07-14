Котяков рассказал, как предоставляется маткапитал в России

«Параллельно с тем, что мы разрабатываем и фиксируем новые направления использования материнского капитала, немаловажным фактором еще была сама процедура получения сертификатов. Сегодня материнский капитал предоставляет проактивно нашим гражданам, без заявления, по факту рождения ребенка. Как только происходит регистрация в органах загса, что ребенок родился, в течение 7 рабочих дней социальный фонд в личный кабинет мамы на портале государственных услуг предоставляет сертификат, которым уже можно воспользоваться», — сказал Котяков Путину во время совещания.