Найдены нейронные механизмы усиления положительных эмоций

«Мы наблюдаем, что при регуляции положительных эмоций, то есть при их осознанном усилении в широком спектре положительных социальных ситуаций, активность зоны, также участвующей в подавлении негативных эмоций, ослабляется. Хотя в целом в этой зоне активность усиливается, как и при отрицательных эмоциях, мы обнаружили, что в правом полушарии ее активность в отдельном паттерне, наоборот, снижается. Таким образом, функция этой зоны разделилась между полушариями и паттернами: левая и часть правого полушария ведут себя привычно, а другая часть правого полушария — иначе, что оказалось для нас неожиданным», — цитирует «Наука в Сибири» одного из авторов исследования Юрия Ковша.