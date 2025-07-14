Школа проектной фотографии в Самаре представит выставку «Пока никто не видит»

23 июля в 19:00 в «ЗИМ Галерее» пройдет открытие выставки «Пока никто не видит» (16+). Над проектом работала самарская Школа проектной фотографии.
Выставка собрала работы участников из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона, Екатеринбурга, Челябинска и других городов. Темой стало личное и скрытое от постороннего взгляда.
В экспозиции — фотографии, инсталляции, объекты, видео, зины и сайт-специфик проекты. Участвуют как начинающие авторы, так и художники, выбравшие фотографию в качестве основного медиа.
Школа проектной фотографии основана в 2016 году Кристиной Сырчиковой при галерее «Виктория». Это образовательная инициатива, направленная на развитие авторской фотографии и поддержку художественных высказываний в этом медиуме.
Выставка продлится до 3 августа. Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, корп. 155. Вход — свободный.
Ранее мы писали, что в Самаре стартовали съёмки фильма «Над уровнем неба» о любви на берегу Волги.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.