Энергетики «Т Плюс» готовят к отопсезону 2025/26 теплоснабжающую инфраструктуру микрорайона Гайва

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» проводит плановые ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района Перми. Для этого на период с 7 по 20 июля отключено горячее водоснабжение в связи с ремонтными работами на теплоисточнике Пермская ТЭЦ-13. Также проводятся гидравлические испытания на теплосетях для выявления и устранения повреждений.