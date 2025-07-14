В Омске задержали мужчину за оправдание терроризма в соцсети

В ходе оперативных мероприятий были проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Следователи изъяли компьютерную технику, средства связи, а также другие доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступлению. Было возбуждено дело по статье № 205.2 Уголовного Кодекса РФ. Речь идет о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.