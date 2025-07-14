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В Омске задержали мужчину за оправдание терроризма в соцсети

Местный житель публично одобрял теракт в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда

14 июля омское УФСБ РФ сообщило о задержании 42-летнего местного жителя по подозрению в публичном оправдании терроризма. В своем интернет-аккаунте сибиряк оправдывал совершенный Русланом Зининым в 2022 году теракт в Иркутской области, в результате которого пострадал военный комиссар.

В ходе оперативных мероприятий были проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Следователи изъяли компьютерную технику, средства связи, а также другие доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступлению. Было возбуждено дело по статье № 205.2 Уголовного Кодекса РФ. Речь идет о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

В настоящее время стражи порядка продолжают уточнять все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП Омск» сообщила, что перед судом предстанут две женщины, обокравшие пенсионерку.